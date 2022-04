Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Enrico Lucci in missione fuori dal Parlamento interroga i politici sullo stop all’importazione di carbone, legna e gas dalla Russia. Da Maria Elena Boschi (Italia Viva) e Michaela Biancofiore (Forza Italia) a Stefano Candiani (Lega) e Mario Michele Giarrusso (m5s), l’inviato di Striscia fa una semplice domanda: quest’inverno, quando tornerà il freddo, come faremo a scaldarci?



La risposta arriva dal senatore Antonio Razzi quando Lucci gli chiede: «Tu che sei il re degli intrallazzi, non potresti far finta che non lo vogliamo il gas russo e invece poi ce lo danno?» e lui risponde: «Sicuramente, sottobanco si può tutto».



