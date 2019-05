Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Eva Henger, intervistata da Valerio Staffelli, ribadisce che non ha fatto pace con Francesco Monte e che non la farà finché lui non le chiederà scusa. A proposito della fotografia circolata sui social, in base alla quale è stato ipotizzato che i due si fossero riappacificati, la Henger spiega che si è trattato di una trovata spiritosa dei due comici pugliesi Pio e Amedeo.



