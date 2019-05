SALINA (24 lug) – Profondamente legato al “poeta del cinema” napoletano da "un ricordo dolcissimo”, l’attore comico e presentatore Ezio Greggio ha ricevuto ieri sul palco di Santa Marina Salina il Premio Troisi: “Un evento come MareFestival rappresenta l’unico modo che abbiamo per continuare a lavorare sulla sua impronta, per non lasciare che l’opera di un grande come Troisi rimanga soltanto un segno nel passato ma continui a vivere nel presente. Mi ha fatto piacere camminare oggi lungo la Passeggiata Massimo Troisi”. Strada intitolata qualche anno fa, su iniziativa di MareFestival e impreziosita dalla scultura di Antonello Arena che raffigura manifesto e bicicletta del film, oggi uno dei simboli dell’isola. A consegnare il riconoscimento il sindaco Massimo Lo Schiavo, il direttore generale di Commerciale GiCap Spa Valentina Capone e la madrina della manifestazione Maria Grazia Cucinotta, sempre emozionata e felice di tornare a Salina, che le cambiò la vita e le diede il successo internazionale. Lo Schiavo ha lanciato un appello a Greggio, chiedendo di riportare l’attenzione sui problemi delle isole minori attraverso il suo impegno mediatico, in particolare a Striscia la Notizia: “In Italia esiste una normativa specifica a tutela di territori marginali come Salina e le altre isole, ma purtroppo spesso non viene applicata. Invitiamo Greggio a essere nostro ambasciatore”.