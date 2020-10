Facebook Dating arriva in Italia: ecco come funziona

Anche Facebook ha la sua app di incontri: si chiama Facebook Dating, ma non può essere definita a tutti gli effetti una nuova applicazione.



Si tratta infatti più di una nuova funzione all'interno dello stesso social network, cui gli utenti potranno decidere di iscriversi o meno.



Non una novità per i 20 Paesi (tra cui gli Stati Uniti) in cui è attiva già da un anno. In Europa doveva arrivare già qualche mese fa, ma tutto è stato rimandato per alcune verifiche richieste dal Garante della Privacy irlandese.



La pandemia, poi, non ha facilitato le cose. Eppure Facebook Dating ha una soluzione anche a quello e - anzi - si ripropone di fare da Cupido anche durante eventuali nuovi lockdown.



Ecco come funziona.



Non bisogna scaricare nessuna nuova app

Per utilizzare Facebook Dating non è necessario scaricare una nuova app: è possibilecreando un profilo separato.In questo modo si potranno sincronizzare alcune delle informazioni già impostate sul social network (età, località, interessi), così come alcuni contenuti (per esempio le stories).A differenza di altre app di incontri, Facebook sostiene di aver lavorato affinché Dating fosse il: è possibile infatti definire il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere.