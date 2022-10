Falsi braccianti per indennità Inps, tre arresti

Tre persone sarebbero riuscite a truffare l’Inps per almeno un milione di euro ottenendo in maniera illegittima indennità a sostegno del reddito – disoccupazione agricola, malattia, maternità, Covid–19 – dichiarando la falsa assunzione di lavoratori agricoli.



Immigrazione irregolare e indennità: le indagini della Procura di Lecce

Non solo finti braccianti, ma anche finti marittimi per le indennità

i: si tratta del rappresentante legale/prestanome, l’imprenditore di fatto e il socio fondatore della società agricola.L’accusa è di concorso in truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.Oltre alle tre persone in stato di fermo,per gli stessi reati: un commercialista, un consulente del lavoro, il titolare di un’Associazione Onlus e due proprietari terrieri che avevano dato in comodato gratuito i propri possedimenti alla Cooperativa agricola.Dalle indagini è emerso che la Cooperativa “gestiva”La Procura di Lecce ha eseguito delle ispezioni, perquisizioni, sequestri e verifiche fiscali; così facendo l’inchiesta ha permesso di richiedere l’emissione dinei confronti dei falsi braccianti che hanno ottenuto in maniera illecita l’indennità.Da febbraio 2017 a dicembre 2020 sono state denunciate 37.432 giornate agricole fittizie. I soggetti – finti braccianti interessati sono 259, di cui 22 cittadini extracomunitari privi di un regolare permesso di soggiorno.La questione dell’indennità è sempre un tema scottante: Luca Abete aveva scoperto che l’Inps di Castellamare di Stabia era stato preso d’assalto da operatori marittimi che reclamavano l’indennità di malattia; richieste che venivano rifiutate perché, ogni anno, ne arrivavano oltre 30mila lasciando pensare che si trattasse di