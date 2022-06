Ficarra e Picone, Rai1 e il taglia e cuci con il Presidente Musumeci

Durante il Taobuk – Taormina International Book Festival – è avvenuto un botta e risposta tra Ficarra e Picone e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Uno scontro tagliato dalla messa in onda di Rai1, che prevedeva la visione del Festival in seconda serata, ma a documentare il tutto ci hanno pensato i presenti nel pubblico con dei video poi riportati da LaSicilia.it. La prima rete non è nuova a confezionare e tagliare dei servizi a sua convenienza, Striscia aveva già documentato in un servizio di qualche tempo fa questa modalità.

Lo scontro avvenuto sabato scorso è nato in seguito alle varie allusioni che i due attori hanno fatto sui disservizi della Regione Sicilia.



Tutto ha avuto inizio quando Ficarra ha punzecchiato il governatore tirando in ballo l’ormai noto tema del ponte sullo stretto di Messina, un’opera pensata per collegare la Sicilia con la Calabria, di cui si discute da decenni. Il comico ha poi sottolineato che per percorrere la Palermo- Catania aveva impiegato tre ore, a causa dei continui cantieri e delle interruzioni di carreggiata. La risposta di Musumeci è stata: “Devo dire che son davvero ottimista perché credo che il peggio sia ormai alle spalle”, ha detto, riferendosi anche al periodo post pandemia; risposta che il pubblico non ha digerito, tanto che dalla platea sono partiti i primi fischi.



Lo spezzone è sparito anche dalla piattaforma RaiPlay con un brusco taglio esattamente in quel frangente, un battibecco che è stato eclissato senza precise motivazioni.