Il 7 novembre di tanti anni fa, andava in onda la prima puntata di Striscia la notizia. Questa sera, in occasione dei festeggiamenti per la 30ª edizione del Tg satirico di Antonio Ricci, dietro al bancone tornerà Gianfranco D’Angelo che, insieme a Ezio Greggio, condusse la prima stagione del programma. «Mi sembra ieri quando ero seduto di fianco a Gianfranco a condurre e invece sono già passati trent’anni», ha dichiarato Ezio Greggio. «La cosa straordinaria è che conducevo e mi divertivo con un amico come Gianfranco e oggi conduco ancora con un altro amico, il mio socione Enzino, con il quale ci divertiamo e lo faremo ancora a lungo». Gianfranco D’Angelo ricorda invece così la nascita del Tg satirico: «Con Ezio abbiamo condotto la prima edizione di Striscia la notizia che ha avuto un percorso molto fortunato e che dura ancora. Ricordo che le Veline ce le mandava l’idraulico, attraverso i tubi, oggi è tutto cambiato. Mi fa piacere ritrovarmi qui insieme ai miei vecchi colleghi. Con Ezio ci vediamo spesso, c’è un rapporto d’amicizia di lunga data. Oggi è il compleanno di Striscia, è la 30ª edizione, spero che possano essercene altrettante e che anche io le possa vedere».