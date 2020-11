Il 25 novembre è la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ogni anno invita governi, organizzazioni internazionali e ONG a organizzare per questa ricorrenza attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani ancora molto diffusa.



Come sottolinea l'ONU, "la disuguaglianza di genere ancora persiste in tutto il mondo, e raggiungere l’uguaglianza e l’emancipazione del genere femminile richiederà sforzi più vigorosi per contrastare una discriminazione basata sul genere profondamente radicata, spesso derivante da atteggiamenti patriarcali e dalle norme sociali correlate".



E che, nonostante il trascorrere degli anni, ci sia sempre più bisogno di parlare di questo fenomeno lo dimostrano i fatti di attualità degli ultimi giorni.



Nelle ultime settimane due sono state le notizie di cronaca più discusse: il caso Genovese e il caso della maestra d'asilo di Torino.



Il primo riguarda l'imprenditore finito in carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni che aveva partecipato a una delle sue feste durante il lockdown; il secondo vede protagonista - suo malgrado - una maestra d'asilo di Torino licenziata perché l'ex fidanzato aveva diffuso delle foto hard in una chat con amici (insomma, un classico caso di "revenge porn").



Due casi molto diversi, che non si discostano però in quanto a reazioni sul web. Entrambe le ragazze sono vittime, eppure nei commenti che si leggono e si sentono in giro c'è sempre un "ma".



"Ma non sarebbe dovuta andare a quella festa", da una parte; "ma non avrebbe dovuto farsi quelle foto" dall'altra (solo per fare degli esempi).



La violenza contro le donne è anche questa, la gogna - mediatica e non solo - che ci si ritrova a subire anche quando si è vittime. E non solo dagli uomini, spesso anche da parte di altre donne.



Donne che dovrebbero, invece, fare fronte comune. Quando la persona in difficoltà è una sconosciuta esattamente come faremmo per un'amica.



Un passaggio molto intenso dell'intervista rilasciata dalla nostra Valeria Graci a Verissimo parla proprio di questo, della forza che le sue amiche, "le ragazze", come le definisce lei, le abbiano dato per superare un periodo molto difficile della sua vita, quello della separazione dall'ex marito, che su di lei ha fatto violenza psicologica.