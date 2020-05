Le mascherine e i guanti abbandonati sono solo l'ultima piaga ambientale, che rischia di diventare un serio problema per il nostro pianeta.



Sono sempre di più le segnalazioni che da ogni parte d'Italia giungono a Legambiente e alle istituzioni. Per questo motivo il Comune di Nardò, paese in provincia di Lecce, ha deciso di correre ai ripari emettendo un'ordinanza che dichiara guerra agli incivili nell'epoca del Coronavirus.



Il provvedimento stabilisce che chiunque abbandoni dispositivi di protezione individuale sul suolo pubblico, lungo le strade o nelle campagne, è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di 75 a un massimo di 450 euro.



Negli ultimi giorni, infatti, secondo la giunta, sarebbero stai trovati centinaia di dispositivi di sicurezza usati per le strade, nei pressi di supermercati e altre attività.

"Un problema non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro - spiega l'assessore all'Ambiente Mino Natalizio - ma teoricamente anche un rischio per la salute per un ipotetico contagio".



Per agevolare, incoraggiare e sostenere un corretto comportamento da parte dei cittadini, il Comune di Nardò ha promesso che saranno installati ulteriori cestini.



L'allarme sull'aumento esponenziale di rifiuti potenzialmente infetti come mascherine e guanti abbandonati era stato lanciato anche dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che però ha voluto sottolineare che "Il tema dei rifiuti abbandonati non riguarda solo le mascherine e i guanti. Le persone che abbandonano oggi questi oggetti sono le stesse che prima abbandonavano altri rifiuti per strada senza alcun rispetto né per la salute né per l`ambiente. Certo che oggi, dato il tipo di rifiuto potenzialmente infetto, questo atteggiamento è ancora più grave".



Noi di Striscia già dal mese scorso avevamo acceso i riflettori su questo problema, mostrandovi come venissero abbandonati dispositivi di sicurezza a Milano come a Roma e riportando quelle che sono le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità.