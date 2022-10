Questa sera a “Rai Scoglio 24” - la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai - continua l’inchiesta di Pinuccio sul Festival di Sanremo che, come illustrato nella scorsa puntata (servizio del 30 settembre), potrebbe non essere più un’esclusiva Rai. «Il marchio “Festival della canzone italiana” è di proprietà del comune di Sanremo e lo trasmette la Rai», ricorda Pinuccio, «però una sentenza del tar ha sottolineato che il comune non è un ente privato, quindi non può dare la kermesse canora a chi vuole. E ci potrebbe essere la possibilità, come vuole la Comunità Europea, di un’evidenza pubblica, ovvero altre emittenti interessate potrebbero partecipare al bando per trasmetterlo».