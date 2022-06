Il futuro dell’ambiente nelle mani dei “ciovani”

L’aggravarsi della crisi climatica è un tema molto caro alle giovani generazioni che sempre più spesso si mobilitano per parlare della necessità di interventi strutturali per arginare i cambiamenti climatici. Sono sempre loro che, grazie ad una sensibilità sempre maggiore, si ingegnano ogni giorno per cercare alternative sostenibili.



Non sorprende, dunque, che Samuel Aboagye, di soli 17 anni e che frequenta una scuola professionale in Ghana, nonostante i pochi mezzi a sua disposizione, sia riuscito nell’impresa di creare da zero uno scooter funzionante a energia solare, con l’unico scopo di: “non voler inquinare”.



Per la costruzione di questo mezzo elettrico, Samuel ha utilizzato parti di vecchie bici e del legno, mentre il motore è stato creato con una vecchia macchina da cucire della madre. Il tutto è alimentato da un unico pannello fotovoltaico.



Secondo quanto riportato dal sito ohga, il ragazzo avrebbe dichiarato che l’idea è partita poiché dove è nato: “C’è una grande disponibilità di legno, così ho pensato che invece di bruciarlo lo potevo utilizzare per costruirci qualcosa”.



L’idea del riciclo è dunque alla base di questo progetto. Ma Samuel è solo uno dei giovani talentuosi che riesce, grazie alle sue conoscenze, a costruire qualcosa di utile e sostenibile.



Se ne è accorta da anni Striscia la Notizia che ha deciso di promuovere il talento dei giovanissimi attraverso la rubrica “Ambiente Ciovani”. Lo scopo principale in ogni puntata è rendere note, attraverso le voci dei giovanissimi, alcune notizie riguardanti l’ambiente e la sostenibilità.



I ragazzi vestono i panni di veri e propri divulgatori scientifici che discutono di argomenti in materia ambientale, utili per la collettività.



E così, molto spesso si sono occupati di transizione energetica, parlando e riflettendo su quelli che sono i temi più caldi che infiammano le discussioni, come la posizione dei pannelli fotovoltaici: