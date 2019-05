Oltre a far riposare Affari Tuoi, sarebbe bene che si riposasse un po’ anche il direttore di Raiuno Andrea Fabiano. Magari potrebbe risvegliarsi un po’ più lucido: come fa a dare la solidarietà a uno che vuole “pisciare sul pacco x”, o che vuole costringere, facendola prendere a calci nel basso ventre, una concorrente a rientrare in gioco per farle vincere 150.000 euro di denaro pubblico? E tutto per un pugnetto di probabili telespettatori in più. È questo lo scopo del servizio pubblico Rai secondo Fabiano? Io di besughi ne ho conosciuti tanti, ma come lui…



Il Gabibbo