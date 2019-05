Pinuccio controbatte punto per punto alle dichiarazioni di Martino Tamburrano, il Presidente della Provincia di Taranto che questa mattina in una conferenza stampa si è scagliato contro il Tg satirico di Antonio Ricci. In particolare, Tamburrano ha contestato l’inchiesta di Striscia sul dirigente che, nonostante una sentenza di condanna, è stato assunto al Comune di Massafra e alla Provincia di Taranto proprio quando Tamburrano era a capo di quegli enti.