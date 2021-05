Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti ritorna in missione a Pescara, nel quartiere Rancitelli, dove nel 2019 venne aggredito insieme alla troupe.



Due anni dopo, la situazione è ancora pessima. Le telecamere di Striscia, infatti, immortalano il commercio di cocaina all’interno di un appartamento del “Ferro di cavallo” – condominio che è un centro di spaccio – dove una donna (ci sono anche dei bambini in casa) accoglie i clienti e li rifornisce.



Arrivano le forze dell’ordine, che entrano e trovano tracce di cocaina anche nella tromba delle scale. Ma dopo un minuto si presenta il pittoresco avvocato della signora, che piomba lì per difenderla.



In attesa di vedere le immagini di questa nuova incursione, ecco come erano andate le cose l'ultima volta.