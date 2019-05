Il sosia di David Beckham: "Ora voglio diventare sua moglie Victoria"

Un sosia davvero camaleontico! C'è un ragazzo di 22 anni, tale Jack Johnson, che è convinto di essere il sosia di David Beckham. Jack per assomigliare a Beckham, ha subito diverse operazioni chirurgiche ed estetiche: sopracciglia, denti, filler alle labbra e alle guance, botox e iniezioni di abbronzatura. Costo totale delle operazioni? 23mila euro in totale.



Ma non è abbastanza. Infatti, come riporta il tabloid inglese The Sun, il sosia del celebre ex campione del calcio ha deciso di investire 20.000 euro per cambiare sesso e assomigliare a Victoria Beckham: "Voglio diventare una sua gemella. Adoro la moda di Victoria, così tanto che ho persino portato i suoi tacchi alti. Adoro il suo viso e il suo corpo. Insomma amo tutto di lei e diventerò la sua gemella, quando avrò finito tutte le operazioni del caso". E' lei o non è lei?