Il deepfake è l'argomento del giorno, dopo la messa in onda nella prima puntata del video del finto Matteo Renzi da molti scambiato per vero.

Diversi giornalisti e opinionisti si sono interrogati sui rischi di questa tecnologia per il mondo della politica e dell'informazione (prendendo anche delle grosse cantonate).



Tra questi lo stesso Renzi, che se in un primo momento si era detto divertito dal nostro video satirico, in seconda battuta ha fatto marcia indietro.

Concetto ribadito anche in occasione del Wired Next Festival di Firenze, organizzato dalla rivista a Palazzo Vecchio dal 27 al 29 settembre.