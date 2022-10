Ilary Blasi scherza con Striscia, la provocazione a Francesco Totti

A far discutere però è il tag che chiama in causa lo stesso Francesco Totti: una provocazione, vista la delicata fase di contrattazione per gli alimenti e la divisione dei beni e considerate le ultime dichiarazioni di entrambi.



Dopo l'intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della sera, infatti, ogni possibile risoluzione pacifica sembra essere stata messa da parte e i due si sarebbero promessi battaglia in tribunale.



Intanto, mentre Striscia continua a dare voce ai possibili pensieri di Ilary, la diretta interessata sembra riderci su.