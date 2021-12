Addio “scoop” su rose fiorite ed ex contadini tibetani albergatori felici. Questa sera a “Rai Scoglio 24” l’inviato Pinuccio presenta il nuovo corrispondente Marco Clementi, che ha sostituito Giovanna Botteri nella sede Rai di Pechino. E, incredibile, il Tg1 fa un servizio sul Covid con il nuovo corrispondente che documenta finalmente di persona e recandosi sul luogo come si vive oggi a Wuhan, città dove è esplosa la pandemia. «Si vede che lui non ha figli che lavorano nelle telecomunicazioni 5g», ironizza Pinuccio.