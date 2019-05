Stasera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andranno in onda altri filmati di giochi dell’Isola dei Famosi, che mostrerebbero evidenti violazioni delle regole delle gare, che Stefano De Martino non sanziona. Dopo che è stata invalidata la prova dei cocchi, in seguito alle riprese trasmesse da Striscia, il Tg satirico mostrerà altri giochi che sarebbero stati condotti non correttamente dai naufraghi. Numerosi telespettatori hanno segnalato infatti alcune “stranezze” che renderebbero nullo l’esito delle prove.