Isola dei Famosi: ecco chi prende “gli sfondoni”

La polemica è iniziata sui Social (Instagram) ed è stata ripresa da qualche incauto sito. Per esempio IlTempo.it, che ha titolato: “Dalla droga alle nomination-farsa, tutti gli sfondoni contro l’Isola dei Famosi”. Ma di che sfondoni parliamo? Da quando Striscia la notizia ha cominciato a occuparsi dell’Isola, ha sempre alternato servizi propri a segnalazioni del pubblico su presunte incongruenze del reality. Tra queste, le immagini di Chiara Nasti con il telefonino. Il giorno dopo questo servizio, abbiamo fornito le risposte al mistero (che mistero non era), e abbiamo posto altri quesiti che ci venivano sempre segnalati dal pubblico (uno su tutti: come fanno i naufraghi a stabilire i turni di notte se non hanno gli orologi?). A questo e molti altri quesiti nessuno finora ha saputo dare risposta. Neppure il Tempo. Ma sappiamo che il tempo è galantuomo e quindi siamo certi che prima o poi le risposte arriveranno.



Quanto alle rivelazioni fatte da Giulia Calcaterra a Valerio Staffelli, la ginnasta ed ex naufraga ha già risposto sul suo profilo Instagram. Noi aggiungiamo solo che lo scorso anno i concorrenti che si sono sfidati al televoto sono arrivati in Honduras insieme agli altri naufraghi, non dopo. Anzi, aggiungiamo: sono anche partiti tutti insieme. Da Milano Linate.