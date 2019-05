Isola dei Famosi, non bastano le scuse per placare le polemiche

Non sono bastate le scuse per placare gli animi del pubblico dell’Isola dei Famosi dopo il caso Corona-Fogli.



La scorsa settimana il programma aveva mandato in onda un videomessaggio di Fabrizio Corona, il quale, raccontando del tradimento di Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli, aveva speso dure parole nei confronti del cantante.



A questo si sono susseguiti numerosi messaggi di sostegno verso l’ex Pooh sia da parte delle opinioniste della trasmissione, Alba Parietti e Alda D’Eusanio, che di vari personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Cristiano Malgioglio ed Eva Henger.



Il popolo della rete nel frattempo si è scagliato duramente contro Alessia Marcuzzi per non essersi dissociata da quanto messo in scena dalla produzione, prendendo invece le difese di Corona.







Qualche giorno dopo l’azienda, per placare gli animi, ha scelto di allontanare dalla trasmissione la capoprogetto, Cristiana Farina e alcuni autori.



Nonostante il polverone attorno al programma, la Marcuzzi ha continuato a non proferire parola, almeno fino alla puntata di ieri sera.



In apertura è stata proprio la Marcuzzi a convocare Riccardo Fogli per porgergli le sue scuse, “io devo chiederti scusa perché la scorsa puntata ti ho fatto vedere delle immagini che ti hanno messo a dura prova, e non mi aspettavo la tua reazione. - ha spiegato - Ti ho visto talmente forte che ho sottovalutato tante cose. E ti chiedo scusa per non essere riuscita a trasmetterti il mio affetto, il mio abbraccio”.