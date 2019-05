Serio, posato ma insospettabilmente "fumantino". Riccardo Fogli non ha digerito la nomination di Ariadna Romero all'Isola dei famosi. Nella notte di mercoledì, dopo la diretta, l'ex Pooh ha insultato pesantemente la modella: "La nomino a vita quella zo...la". I compagni di Isola sono rimasti attoniti dalla reazione del buon Riccardo e hanno cercato di minimizzare invano...



La reazione sul Web non si è fatta attendere e in molti hanno giudicato pesante e fuori luogo l'insulto, in tanti chiedono anche la sua squalifica. Cosa accadrà ora è ancora presto per dirlo, di certo quello che è successo non passerà inosservato... O forse sì?