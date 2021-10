L'Antitrust si è pronunciata sulle mascherine amate dai vip e ha inflitto una sanzione da 450mila euro alle società U-Earth Biotech Ltd e Pure Air Zone Italy S.r.l (produttrici delle U-Mask, ndr) per pubblicità ingannevole. Una grande vittoria per il tg satirico di Antonio Ricci, che ha iniziato a occuparsi della vicenda già a dicembre 2020.



“Per oltre un anno le società U-Earth Biotech e Pure Air Zone hanno promosso online le famose mascherine equiparandole indebitamente a dispositivi di protezione individuale FFP3, ed attribuendo loro proprietà virucide, certificate in autonomia, con modalità ingannevoli e aggressive. Hanno vantato un’inesistente certificazione da parte del ministero della Salute e messo in pericolo la salute dei consumatori, facendo leva sull’emergenza sanitaria”. Questo l’esito dell’istruttoria Antitrust.



La lunga inchiesta di Striscia la notizia sulle mascherine amate dai vip era iniziata a dicembre 2020. Paragonate dall’azienda che la produce ai dispositivi di protezione individuale (FFP2 o FFP3), secondo i test dei laboratori interpellati da Striscia la Model 2 risultava avere una capacità di filtrazione inferiore a quella di una comune chirurgica da 50 centesimi, la Model 2.1 non aveva invece superato i nostri test sulla respirabilità. Sul caso sta tutt’ora indagando anche la procura di Milano.