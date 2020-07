Una gaffe di quelle che difficilmente si dimenticano, quella della giornalista del Tg 2 che ieri, durante un collegamento in diretta dal Senato ha annunciato la non autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini.



"È proprio di ora il risultato, non è passata l'autorizzazione a procedere..." è stato l'incipit della cronista Maria Antonietta Spadorcia.



"Sembrava un voto scontato - prosegue - visto anche il sì di Italia Viva. E invece no, ci sono stati 141 voti favorevoli ma 149 no. Quindi Salvini non andrà a processo. Questo è davvero un colpo di scena perche tutta la maggioranza era compatta per dire che non c'era interesse generale". "Ma il centrodestra compatto ha detto no: Salvini ha fatto l'interesse generale".