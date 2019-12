La ricetta del Vesuvio di Rigatoni dello Chef Ernesto Iaccarino

Il Vesuvio di Rigatoni di Ernesto Iaccarino è il classico esempio di trasformazione di un piatto tradizionale della cucina napoletana , la pasta al forno, in portata di alta cucina. Ingredienti per 4 persone : - 160 g ragu’ napoletano (vedi ricetta base) - 160 g salsa di pomodoro (vedi ricetta base) - 4 vesuvi (vedi ricetta base) - 120 g salsa mozzarella (vedi ricetta base) - 120 g salsa di basilico (vedi ricetta base) - 4 ciuffi di basilico Ricette base : Per il ragù napoletano - 300g ritagli di vitello - 300g salsiccia di maiale - 300g costine di maiale - 2 cipolle medie - 1 carota - 50g di vino rosso preferibilmente di Gragnano, - 2 litri di passata di pomodoro San Marzano - olio d'oliva q.b. - basilico Per la salsa di pomodoro San Marzano - 2kg passata di pomodoro San Marzano - sale q.b. - olio qb - 3 spicchi aglio in camicia Per il vesuvio - Rigatoni pz 8/9 a vesuvio - 100 g piselli - 10 g cipollotto - 1 kg mozzarella - 250 g ricotta - tuorlo d’uovo sodo pz. 3 Per le polpette - 250 g Carne macinata di manzo - 250 g Carne macinata di vitello - 80 g pancarré - 40 g latte - prezzemolo q.b. - aglio q.b. Per la salsa mozzarella - 500 g fior di latte - 500 g latte - 20 g maizena - Sale q.b. Per la salsa di basilico - 250 g basilico - 5g olio extravergine - 8g sale - 50g riso stracotto - 250g acqua frizzante per frullare





Procedimenti:



Ragù:



Rosolare le verdure tagliate grossolanamente, sala bene i pezzi di carne e rosola senza farli bruciare, deglassare con vino rosso. Aggiungere il pomodoro e lasciar cucinare per circa 3/4 ore.



Salsa di pomodoro:



Rosolare in pentola i tre spicchi di aglio, fino a farli diventare biondi e togliere. Versare la passata di pomodoro e far cucinare piano piano per 40 min.

Fare la salsa di leggero ragù con 50% salsa di pomodoro e 50% ragù. Mischia poi insieme le due salse, se serve con maizena.



Vesuvio:



Cuocere i rigatoni in acqua bollente per 40 secondi e raffreddarli. Tritare la mozzarella, che verrà utilizzata come base nella quale verranno incastonati i rigatoni.

Saltare i piselli con un filo d’olio, cipollotto a julienne e sale.

Farcire il centro del vesuvio con 4/5 polpettine, i piselli, il tuorlo d’uovo e la ricotta sino ad arrivare al limite.

Finire con una manciata di mozzarella tritata che dovrà coprire tutti i buchi.



Polpette:



Mescolare le carni macinate, il pancarré ammollato nel latte, l’aglio tritato ed il prezzemolo. Formare delle palline di poco meno di un centimetro di diametro. Passare in poca farina e marcare a fuoco medio in padella.



Salsa mozzarella:



Nella termo mix triturare a freddo la mozzarella, aggiungere il latte, portare a 90° ed incorporare la maizena sciolta in un po’ di latte, se ben liscia non ci sarà bisogno di filtrare (in mancanza di turbo mix si può optare per la cottura a bagno maria).

Regolare di sale.



Salsa basilico:



Sbianchire il basilico per 20 secondi, passare in acqua e ghiaccio, strizzarlo parzialmente, triturarlo col frullatore insieme al riso stracotto e un filo d’olio per facilitare il mantenimento del colore.

Regolare di sale e tenere in fresco.





Esecuzione e presentazione:



Cuocere in forno per 15 minuti a 180°, lasciare capovolto fuori dal forno per altri 5 minuti.



Posizionare il vesuvio al centro del piatto, nappare abbondantemente con salsa di pomodoro, decorare con le altre due salse e la cima di basilico.