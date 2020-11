La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge contro discriminazioni e violenze imputabili a orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo.



Si tratta della proposta nota come "Legge sull'omotransfobia" di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi, anche se - come spiegato - riguarda tutta una serie di categorie di persone.



Il "ddl Zan", dal nome del deputato che l'ha redatta, Alessandro Zan del Partito Democratico, ha ottenuto 265 voti a favore, 193 contro e un astensione.



La Camera ha approvato la legge contro l’#omotransfobia, la #misoginia e l’#abilismo. Un grande passo avanti contro discriminazioni, odio e violenze.

Con lo stesso impegno e la stessa tenacia inizieremo il percorso al #Senato. L’#Italia raggiungerà questo traguardo di civiltà✌🏻🏳️‍🌈 — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) November 4, 2020

Il voto si è tenuto a scrutinio segreto, cosa che ha permesso anche ad alcuni deputati dell'opposizione di votare a favore (secondo i giornali si tratterebbe di cinque esponenti di Forza Italia).Il disegno, dove la maggioranza è risicata e i numeri potrebbero non garantire un'approvazione.La misura più importante del disegno di legge è quella che prevede l'estensione delle protezioni attualmente in vigore per i crimini d'odio (previste dalla cosiddetta legge Mancino del 1993) aiL'obiettivo dichiarato è quello di mantenere il ddl inalterato (cioè senza modifiche da parte del Senato), in modo da evitare un nuovo ritorno alla Camera.