Live - Non è la d'Urso, bufera su Morgan e una presunta bestemmia

È polemica sulla presenza di Morgan a Live - Non è la D’Urso, colpevole, secondo i social, di essersi lasciato sfuggire una bestemmia.



Ma andiamo con ordine. Ieri sera il cantante è stato ospite del serale di Barbara D’Urso per parlare del rapporto con le sue figlie e rispondere alle accuse delle rispettive madri, Asia Argento e Jessica Mazzoli.



Nei mesi scorsi, infatti, spesso le due donne sono state ospiti della conduttrice lamentandosi della poca presenza di Morgan come padre.



Il cantante, proprio su questo argomento, si è confrontato con Veronica Satti, Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti, Antonella Boralevi e infine con Ivan Cattaneo: tutti sono stati molto duri nei suoi confronti.



I toni sono stati accesi, ma proprio durante l’ultimo confronto con Cattaneo, Morgan, esausto, ha portato le mani al volto e ha sussurrato qualche parola, secondo tanti una bestemmia.



Quotidiani, blog e social riportano, infatti, la notizia di una presunta imprecazione e proprio per questo pare che l’audio del microfono del cantante sia stato abbassato.



Ma siamo sicuri che sia così? Ad un attento ascolto sembrerebbe invece che si sia trattato di un’espressione di sconforto.



Voi cosa ne pensate?