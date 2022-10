Luca Abete, 30 mila pasti donati con il progetto #NonCiFermaNessuno

Luca Abete ha commentato: “In giro per l’Italia abbiamo parlato anche di lotta allo spreco e del valore del volontariato come attività utile alla crescita personale di ognuno di noi. Nelle 10 tappe del tour nelle Università italiane, migliaia di studenti hanno interagito con la nostra call to action moltiplicando beni fondamentali per la sopravvivenza di tante famiglie in difficoltà. Tutto ciò conferma ciò che sosteniamo da sempre: accorciare le distanze e mettere in moto meccanismi solidali può essere facile, divertente e soprattutto proficuo”.



Sono stati donati 30.000 pasti completi, che durante la Giornata Mondiale della Povertà oggi 17 ottobre sono stati consegnati al Banco Alimentare – che con la Caritas – aiuta circa 1.750.000 persone in difficoltà nel territorio nazionale. Il tutto avviene anche grazie all’interazione con il sito ufficiale del progetto.



Per sensibilizzare maggiormente i giovani sono previsti anche gli allievi della cooperativa sociale In-Presa di Carate-Brianza, che presenzieranno a un discorso motivazionale di Abete e potranno vivere in prima persona l’esperienza del volontariato, anche grazie agli operatori del Banco Alimentare Lombardia.