Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Aula Nervi 7.000 giovani del Servizio Civile Nazionale. Tra questi anche Luca Abete, inviato di Striscia la notizia, che ha raccontato la sua esperienza come volontario del Servizio Civile nel 2001. Abete ha commentato così l’incontro con il Santo Padre: «È stata una mattinata piena di emozioni. Ho parlato di coraggio, di sogni e di opportunità a 7.000 ragazzi del Servizio Civile e non mi aspettavo questo entusiasmo. L’incontro con Papa Francesco poi mi ha fatto battere il cuore. Gli ho raccontato dell’impegno quotidiano di Striscia la Notizia al fianco dei più deboli e ho chiesto una benedizione per tutti noi! Oggi, io, i miei colleghi e tutti i componenti del programma abbiamo un grande amico in più».