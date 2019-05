Mahmood e Matteo Salvini stretta di mano al Maurizio Costanzo Show

Il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo Mahmood ha stretto la mano al ministro Matteo Salvini sul palco del "Maurizio Costanzo Show". All'apparenza un gesto normale e distensivo, che però viene dopo qualche scaramuccia consumata sui social. Infatti dopo la proclamazione della vittoria lo scorso febbraio, Salvini ha scritto: "Mahmood… mah. La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite??". In un secondo momento in una intervista a La Stampa, Salvini ha dichiarato: "È un ragazzo italiano che suo malgrado è stato eletto a simbolo dell'integrazione, ma lui non si deve integrare, è nato a Milano. Lo hanno messo al centro di una storia che non gli appartiene".

Infine Mahmood ha commentato l'argomento, in una intervista rilasciata a Peter Gomez: "Io credo che abbia semplicemente dato un giudizio di gusto. Tutto qui, non ci voglio vedere il marcio mai nella gente, voglio sempre vedere il lato umano. Lui mi ha scritto un messaggio, non me lo ricordo bene, mi ha scritto: ‘Complimenti per la sua vittoria, nonostante il brano non rientri nei miei gusti musicali, le auguro, ecc. E ho risposto 'Grazie mille, avevo già pensato che non ci fosse un doppio significato nel suo giudizio, ma che fosse solo un giudizio di gusto, buona serata'. Tutto qua".



Ora i due protagonisti dello scambio social si sono incontrati in queste ore durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show con una stretta di mano. Le immagini andranno in onda in seconda serata su Canale 5 il 28 marzo.