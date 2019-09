Continua a far discutere il fuorionda di Matteo Renzi andato in onda nella prima puntata di Striscia la notizia.



In molti si sono chiesti se il protagonista del video che mandava a quel paese tutti i protagonisti dell'attuale scena politica italiana fosse davvero il fondatore di Italia Viva.



Nonostante la nostra precisazione al rientro in studio e attraverso comunicato stampa, infatti, diverse persone hanno scritto al diretto interessato stupite per le sue esternazioni.



Così, oggi, è arrivata la replica pubblica dello stesso Renzi, che attraverso il suo profilo Instagram ha rassicurato tutti:

"A tutti quelli che scrivono: ma cosa hai detto a Striscia la notizia? Rispondo con una risata. L'imitazione è perfetta, ma è un'imitazione. Un abbraccio a chi ci è cascato e i miei complimenti a Striscia"