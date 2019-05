Michelle Hunziker smentisce di aver mai sostenuto in alcun modo la Croce San Michele Onlus, oggetto di un'inchiesta di Valerio Staffelli trasmessa da Striscia la notizia nella puntata del 29 dicembre. «Non ho mai avuto nulla a che fare con quell’associazione» ha dichiarato Michelle commentando una sua foto con due volontari che la Croce San Michele ha furbescamente pubblicato nella propria pagina Facebook. Si tratta con tutta evidenza di un’immagine scattata in una occasione pubblica, in cui, come sempre accade, i protagonisti del mondo dello spettacolo si fanno fotografare con i propri fan senza per questo aderire alle loro iniziative.



L'ufficio stampa di Striscia la notizia