Michelle Hunziker smentisce la fake news su Adriano Celentano

Sulla stampa Svizzera è apparso un articolo con un titolo piuttosto fuorviante e volgare, attribuito a Michelle Hunziker a proposito di Adriano Celentano. La conduttrice di Striscia la notizia ha smentito categoricamente la fake news, specificando che il giornale in questione ha fatto una libera interpretazione di alcune sue dichiarazioni rilasciate a Il Corriere della sera a proposito della mancata partecipazione al progetto “Adrian” (Clicca sul nostro sito per leggere le dichiarazioni di Michelle)



“Sono davvero contenta ogni tanto che viviamo nel 2019 perché quando dobbiamo fare delle smentite, anche celeri, si possono fare attraverso i social. - ha dichiarato Michelle sulle sue Stories - Vi voglio parlare di una cosa spiacevole che mi è successa a causa del malo giornalismo, che in questo caso per fortuna non è italiano, ma tedesco. Un giornale svizzero ha riportato un mio virgolettato che non ho mai detto. Quest’articolo è l’esempio del malo giornalismo: io faccio un’intervista sul Corriere della Sera e all’estero riprendono quello che vogliono, interpretano e mettono in bocca cose che non ho mai detto, mai”.



E infine: “Per concludere, io Adrian non l’ho fatto per i motivi che ho spiegato sul Corriere della sera e che il Corriere ha riportato fedelmente, in modo molto elegante. Tutto il resto è noia”.