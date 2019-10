La Svizzera non ci sta a essere dipinta come un posto in crisi. Ma a stemperare gli animi ci pensa Michelle Hunziker che dice la sua a proposito dei servizi di Striscia la notizia sul Canton Ticino.



Il tema è quello dei frontalieri, questa volta ticinesi, che decidono di vivere in Italia vicino il confine perché sempre più in difficoltà economiche. Come aveva mostrato la nostra Rajae, infatti, le famiglie fanno sempre più fatica a far quadrare i conti e per questo decidono di prendere casa dove costa meno.

Il servizio ha fatto discutere in Svizzera: alcuni si sono sentiti offesi nonostante l’ironia del servizio in cui la nostra inviata scherzava a proposito della crisi di uno dei luoghi considerato da sempre un’isola felice.