Morgan escluso da Sanremo, lo sfogo: "Invitare Bugo sarebbe un'offesa"

Morgan non ha gradito l'esclusione dal Festival di Sanremo e alla vigilia dell'annuncio dei partecipanti alla kermesse del 2021 ha deciso di affidare a Instagram i suoi pensieri.



Il cantante ha rivelato di non essere stato preso tra i big della manifestazione canora e sembra non averla presa bene.



"All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o 'la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per 'scelta artistica', che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò é logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate - ha scritto - E tutto questo è decisamente comico. Infatti il mio buon umore mi ha fatto venire voglia di compiere a mia volta una scelta artistica ovvero di pubblicare gratuitamente un album inedito al pubblico che ha sete di musica, in questo caso si tratta del mio lavoro di riarramgiamenti e di interpretazione in chiave moderna del repertorio della musica dal periodo barocco di Vivaldi e Scarlatti fino all’impressionismo francese di Ravel e Satie, passando ovviamente per Bach e Beethoven che non devono mai mancare quando si tratta di scelte di grandi capolavori, ma questo credo che uno che si chiama Amadeus lo sappia. O no? Che ridere. Questo album è stato realizzato in nove anni di lavoro e di costruzione sonora. Ho l’entusiasmo e l’onore di condividerlo in questo giorno ironicamente e paradossalmente nemico di ogni scelta che possa dirsi artistica. Ma quando ci troviamo di fronte al vuoto non spaventiamoci e sempre ricordamoci che si può riempirlo con i sonetti di Shakespeare".



Ma non finisce qui, perché contattato dall'Agi,, rendendo palese il disappunto nei confronti di Amadeus."Questa è un'offesa vera e propria, anche perché l'anno scorso i numeri veri chi glieli ha fatti fare a Sanremo? Bugo è scappato, Bugo si è trovato in mano il successo piovuto dal cielo. Così come ho dato successo anche ad altri, mica soltanto a Bugo".