Sanremo, Bugo lascia Morgan sul palco: ecco cosa è successo

Bugo ha piantato Morgan sul palco durante l'esibizione al Festival di Sanremo.



I due stavano cantando il loro brano quando Morgan ha mostrato dei fogli e ha intonato una canzone con un testo diverso.



"Ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro". Queste le parole che sembrano aver mandato su tutte le furie Bugo che è uscito senza dare spiegazioni.



La musica si interrompe, Amadeus entra in scena visibilmente imbarazzato, supportato da Fiorello che cerca di sdrammatizzare dando le colpe - manco a dirlo - al conduttore e da Antonella Clerici che non sa bene cosa dire.



Nel frattempo dietro le quinte si consuma un dramma, con gli addetti ai lavori che cercano di rintracciare i due protagonisti, senza successo.



The show must go on (anche perché sono pur sempre le 2 di notte) e quindi la gara va avanti con l'esibizione di Rita Pavone. Mai testo fu più azzeccato, considerato che la cantante, con un occhio chiuso dal sonno, canta "Non ci ho capito proprio niente".



Alla fine delle esibizioni un rassegnato Amadeus comunica che Bugo e Morgan sono eliminati.



Ecco il video del momento in cui Bugo abbandona il palco nel bel mezzo dell'esibizione.