Non solo armi, ma anche un gasdotto, un rigassificatore, un porto, ospedali, strade e un servizio di informazioni sensibili: sono solo alcuni degli altri - molti - affari che Massimo D’Alema stava portando avanti, non solo in Colombia, ma anche in Messico, in Uruguay, e addirittura in Medio Oriente. A rivelarlo è l’inviato Pinuccio di Striscia la notizia, che nella puntata di stasera mostra un sms inedito in cui Francesco Amato (uno dei pugliesi coinvolti nel Colombia-gate) elenca all’ex premier i vari business che avrebbero potuto portare avanti insieme. D’Alema si dimostra interessato, ma insiste per tenere separate le forniture militari da quelle civili, chiedendo interlocutori diversi. E non finisce qui, perché Pinuccio mostra anche altre email, indirizzate sempre a D’Alema, in cui si parla della possibilità di collaborare per realizzare grandi infrastrutture in Colombia, tra cui un gasdotto, un rigassificatore e il porto di Magdalena, con dettagliato rendering allegato.



