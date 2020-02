Facebook sta testando nuove modalità per filtrare le notizie nel feed.



Per il momento la funzione è ancora segreta, a scoprirla è stata Jane Manchun Wong, sviluppatrice cinese, che lo ha subito reso noto su Twitter. La conferma è poi arrivata dal responsabile delle comunicazioni di Facebook Alexandru Voica, che ha risposto: “È già possibile visualizzare il tuo Facebook News Feed cronologicamente. Lo screenshot che segue mostra come stiamo cercando di rendere più semplice trovare, così come ordinare, i post che hai già visto”.







You can already view your Facebook News Feed chronologically. The screenshot below is how we’re testing ways to make it easier to find, as well as sort by, posts you’ve already seen. https://t.co/T0uPZ2KDzp — Alexandru Voica (@alexvoica) February 18, 2020

L’obiettivo sarebbe, quindi, quello di realizzare tre schermate differenti per mostrare le notizie: “”, “” e “”. Con l’aggiornamento, gli utenti avrebbero, così, la possibilità di scegliere una delle tre modalità per visualizzare i post.Primi fra tutti, la possibilità di. La tripla bacheca, inoltre, offrirebbe nuove, permettendo loro di ottenere maggiore copertura. Negli anni, sono state diverse le novità relative alle pubblicità sulla piattaforma. Uno dei più importanti, come abbiamo documentato in passato, è stato sicuramente l’accesso ai microfoni degli utilizzatori per captare i loro interessi e mostrare pubblicità collegate.