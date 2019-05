Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) nuovo appuntamento con la rubrica “È tutto un magna magna” dedicata alla qualità del cibo venduto e consumato. Dopo il caso del prosciutto cotto, questa volta si parlerà di caviale, non immune a taroccamenti di varia natura. In seguito ad alcune segnalazioni giunte in redazione, Max Laudadio ha voluto verificare acquistando del caviale online sul sito www.cavialerusso.it, dove ha potuto anche approfittare di una super offerta: 113 g di caviale Sevruga, 113 g di caviale Osetra e 113 g di caviale Beluga, per la modica cifra di 228 €, spedizione inclusa. Dall’analisi dei vasetti è emerso che nessuno di loro conteneva uova di storione mentre è stata invece riscontrata la presenza di uova di luccio, certamente meno pregiato, all’interno di due campioni. Nel terzo vasetto, addirittura non è stata riscontrata la presenza di DNA di pesce. In tutti i casi, mancava qualunque tipo di etichettatura.