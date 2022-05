Nuovo cambio di conduzione a Striscia. Michelle Hunziker è tornata negativa al test per il rilevamento del Covid-19 e stasera riprende il suo posto dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci insieme a Gerry Scotti.



In questi giorni è stata brillantemente sostituita da Valeria Graci, già inviata di Striscia dal 2014, famosa per le sue imitazioni, da Peppa Pig a Ursula von der Leyen.