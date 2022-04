Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l’inviata Stefania Petyx torna a occuparsi del caso di Giuseppe Balsamo, il commerciante del quartiere Noce di Palermo che otto anni fa rifiutò di versare il pizzo denunciando gli estorsori.



Dopo aver già pagato un prezzo altissimo per aver detto di no al racket – casa bruciata dai suoi aguzzini e perdita del lavoro – ora per Balsamo arriva l’ennesima beffa: un’ordinanza di sfratto. «L’aiuto che ci aveva promesso il sindaco Orlando non è mai arrivato, erano solo chiacchiere», racconta l’imprenditore a Stefania Petyx.



Ora il Comune potrebbe ripensarci, eppure una soluzione ci sarebbe: «I beni confiscati alla mafia solo in Sicilia sono migliaia – spiega l’inviata di Striscia – ma l’attuale legge antimafia non prevede che possano essere assegnati a chi ha denunciato il racket. Ho chiesto a tutte le forze politiche una semplice modifica alla legge che corregga questo paradosso e permetta di destinare alle vittime di mafia una piccola quantità di beni confiscati».



Il servizio completo sarà trasmesso questa sera (Canale 5, ore 20.35).