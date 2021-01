Un campo da basket contro lo spaccio di droga a Padova. Dopo anni di lamentele da parte dei residenti, costretti alla "quarantena" dai pusher che occupavano piazza De Gasperi, nel comune veneto è stato inaugurato un playground per restituire lo spazio alle famiglie.



Così, in mezzo ai palazzi e alle auto, i ragazzi potranno riappropriarsi dei loro spazi, per giocare e lanciare un bel messaggio contro il degrado.



Negli ultimi anni, più volte Vittorio Brumotti era stato proprio a Padova, nei pressi della stazione e nelle zone limitrofe per documentare la situazione in cui versava la città, mostrando come certe vie fossero letteralmente invase dagli spacciatori, anche durante il periodo di lockdown.





In quelle stesse zone, in piazza De Gasperi, solo un anno fa circa 800 famiglie avevano organizzato addirittura una colletta per pagarsi autonomamente la vigilanza privata sotto casa.

Per entrare e uscire dalle proprie abitazioni senza timori i residenti avevano raccolto ben 60mila euro. Solo nei mesi successivi si è deciso di adottare una nuova strategia, nata dalla collaborazione tra gli abitanti della zona e il comune.



Così ecco che è nata l'idea di puntare sul restyling della piazza: abbattere un edificio disabitato che ormai veniva utilizzato solo dai pusher per nascondersi e creare il campo da basket, oltre all'installazione di nuove panchine, alberi e illuminazione. Un'operazione costata, secondo quanto si legge su Repubblica, 800mila euro.