Palermo, Comune parte civile contro aggressori di Stefania Petyx

Stefania Petyx e la sua troupe si sono recati, mercoledì mattina scorso, presso un immobile occupato abusivamente in Via Giuseppe Savagnone a Palermo. L’inviata di Striscia la notizia si trovava nella struttura occupata per realizzare un servizio. Poco dopo essere entrata nel palazzo però è stata aggredita con calci e pugni. Inoltre, durante l’aggressione, uno degli abusivi l’ha spinta giù dalle scale. Vittima dell’attacco anche il cameraman: inseguito e malmenato dai residenti abusivi prima e dopo l’arrivo delle forze dell’ordine. L’inviata e la sua troupe sono stati trasportati dall’ambulanza in ospedale, dove hanno ricevuto adeguate cure mediche.



E' intervenuto sul caso il ministro Salvini ("Attendo il via libera dall'Amministrazione per sgomberare. Sindaco Orlando, io sono pronto. E voi?"). Come specificano anche Il giornale di Sicilia e La Sicilia, sulla base del comunicato diramato dall'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, l'immobile dove è avvenuta l'aggressione è di proprietà privata e non del Comune. Per diversi anni è stato utilizzato come sede di uffici dell'Amministrazione che poi, in maniera graduale, "ha provveduto a una graduale dismissione nell'ambito del piano di riduzione dei fitti passivi". Sette mesi fa lo stabile si è reso libero per la consegna al legittimo proprietario, ma è stato subito occupato abusivamente. Da qui gli uffici del Patrimonio hanno emesso ordinanza di sgombero. I messi comunali, una volta sul posto, hanno verificato che l'immobile era stato sgomberato, salvo poi essere rioccupato dopo poche ore.



Immediata la replica del Sindaco del capoluogo siciliano: "Come già abbiamo sostenuto, in diverse occasioni, questa vicenda dimostra che dietro le occupazioni abusive vi è spesso una organizzazione ben radicata, in grado di muovere e far muovere le famiglie al momento giusto e verso gli immobili giusti. L'Amministrazione comunale si costituirà parte civile nel procedimento che certamente scaturirà a carico degli aggressori di Stefania Petyx e del suo collaboratore, per mostrare a loro due solidarietà concreta oltre le parole e per ribadire ai violenti che usano metodi mafiosi che non c'è alcuna tolleranza nei loro confronti".