Paul McCartney si scaglia contro il Governo italiano e Assomusica per il mancato rimborso dei biglietti dei suoi concerti a Napoli e Lucca.



Il cantante ha rilasciato una dichiarazione, volutamente prima in italiano e poi in inglese, per prendere posizione e manifestare il suo disappunto per l'adozione del sistema dei voucher.



Una questione che da mesi sta generando sempre più malcontento tra il pubblico, non solo di Paul McCartney e di cui Striscia fin dall'uscita del Decreto Cura Italia si sta occupando dando voce ai fan.



In particolare, in un servizio di Pinuccio del 25 maggio, ci eravamo occupati proprio dell'annullamento dei due concerti evento dell'ex Beatles che si sarebbero dovuti tenere a Napoli proprio oggi e a Lucca il 13 giugno.