Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, servizio che dovrebbe evitare le telefonate indesiderate da parte dei call center, continua ad avere problematiche. Striscia la Notizia ha parlato di questo strumento già nel lontano 2015 dando una spinta fondamentale affinché venisse aggiornato. Ad oggi l’unione nazionale consumatori ha realizzato un sondaggio secondo cui, per il 57,5% degli iscritti al servizio, le telefonate sono diminuite ma non cessate, per il 37,2% sono scomparse mentre, per il 5,3% non è cambiato nulla.

Registro Pubblico delle Opposizioni, la (travagliata) storia

In passato, potevano essere iscritti al Registro solo i numeri fissi presenti sull’elenco telefonico. I numeri non presenti o i cellulari non potevano essere iscritti. Una regola che poteva avere un senso fino a qualche anno fa, ma che dal 2000 in poi, essendo l’85% dei numeri telefonici cellulari o non presenti negli elenchi, rendeva il servizio inutile.

Dal 2018, si è provato a riformare questo Registro, adeguandolo ai tempi e quindi offrendo la possibilità agli utenti di inserire anche il proprio numero di cellulare per cercare di impedire le chiamate indesiderate di telemarketing.