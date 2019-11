Questa sera Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna a occuparsi di raggiri online: dopo Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e Antonella Clerici, la cui immagine è stata utilizzata sul web a loro insaputa per promuovere il trading online e l’acquisto di bitcoin, Valerio Staffelli consegna il primo Tapiro d’oro a Enrico Brignano, anche lui vittima inconsapevole.



«È una gran fake news. Non ho mai detto di fare investimenti e non so cosa siano i bitcoin. L'unica parola che conosco che inizia con bit è bitter. Denuncerò tutti quelli che hanno diffuso questa bufala», dichiara Brignano all’inviato di Striscia, che su questo tema aveva interpellato per primo Jovanotti, il 31 ottobre scorso.