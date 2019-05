L’ex assessore della Regione Puglia ed attuale consigliere regionale Michele Mazzarano (PD) è stato indagato dalla Procura di Taranto per “corruzione elettorale”, come riportato dall’Agenzia Ansa. Questi si è dimesso dalla giunta il 22 marzo, in seguito al servizio di Striscia la notizia. Nel servizio realizzato da Pinuccio, un testimone ha accusato Mazzarano di avergli promesso di assumere i suoi due figli, in cambio della concessione gratuita di un locale per la campagna elettorale delle Regionali 2015.