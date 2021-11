Stasera nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24” e con Pinuccio, che approfondisce il coming out di uno dei “Re della Rai” (nonché ex ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport) Vincenzo Spadafora. Domenica sera in diretta da Fabio Fazio l’esponente pentastellato ha rivelato di essere gay, e allora - chiede Pinuccio - adesso non potrebbe fare coming out anche su quante persone ha piazzato in Rai? L’inviato di “Rai Scoglio 24” invita Spadafora a presentare presto il suo libro “Senza riserve, in politica e nella vita” anche a Striscia la notizia.

Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia