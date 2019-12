Questa sera a Striscia la notizia Matteo Renzi riceve il Tapiro d'oro

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Matteo Renzi.



Il leader di Italia Viva è in questi giorni al centro del dibattito politico per la questione relativa ai finanziamenti ai partiti e alle fondazioni.



In particolare, ha risposto a Luigi Zanda, senatore e tesoriere del PD che in un’intervista ha polemizzato con l’ex Segretario sulla differente destinazione che avrebbero avuto alcuni finanziamenti ricevuti.



L'ultimo Tapiro che Matteo Renzi aveva ricevuto, il 4 dicembre 2017, si riferiva alle dichiarazioni su di lui rilasciate da Lapo Elkann.