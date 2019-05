Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti a Bologna, dopo le segnalazioni di molti cittadini esasperati dalla continua presenza di spacciatori nel pieno centro della città, incontra e insegue un giovane che cerca di vendere cocaina.



Le telecamere di Striscia mostrano il pusher che offre cocaina prima in un tabaccaio di piazza Verdi, poi per strada, ma una volta intercettato dall’inviato del Tg satirico e dai Carabinieri lo spacciatore ingoia gli ovuli di cocaina. I militari dell’Arma quindi lo rilasciano, ma l’inviato di Striscia non demorde, torna da lui e dopo un lungo inseguimento lo raggiunge. Sul posto interviene la Polizia che arresta lo spacciatore.